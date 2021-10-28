انت الان تتابع خبر ما بين قصة حب وتعرضها للخيانة.. نادين نجيم تخرج عن صمتها: إحنا اللي عملنا للناس الزبالة قيمة.. وخليك مع الرخيص انا غالي عليك " والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، كلمات مبطنة تحمل الكثير من العتب عبر منشورات على خاصية "الستوري" بحسابها على إنستغرام، دون الكشف عن هوية الشخص المقصود.

وقالت نجيم في المنشور الأول: "ونرجع نقول إحنا اللي عملنا للناس الزبالة قيمة"، وفي المنشور الثاني قالت: "خليك مع الرخيص أنا غالي عليك ".85776434

هذه الكلمات والرسائل المبطنة، أثارت فضول الجمهور بشكل واسع، حيث تساءل البعض عن حقيقة ما تمر به الفنانة اللبنانية وتعيشه في تلك الفترة، ومن تقصد بتلك الرسائل.

وراح عدد من المتابعين للتخمين بأن نادين كانت تعيش قصة حب، وأنها تعرضت للخيانة، فيما تساءل البعض، إن كان المقصود شركة "الصباح إخوان" واحتمالية وقوع أي مشاكل بينهما، بسبب تصريحها الأخير الذي أثار جدلًا واسعًا واستخدامها كلمة "خُرائية" التي اعتبرها البعض إهانة لشركة "الصباح إخوان".

كما جاء في بعض التعليقات، أن هناك خلافًا وقع بين نادين نجيم، والإعلامي إيلي باسيل، بسبب إصراره على التدخل في حياة النجوم الشخصية، ومن بينهم هي.

ووسط هذه التخمينات والتكهنات بين الجمهور، لم تكشف الفنانة اللبنانية حتى اللحظة، من قصدت بهذه التعليقات.85776434