شاهد .. وأخيرا ولأول مره أنكشف السر .. لهذا السبب الخطير أقدم أبو هشيمة على تطليق زوجته هيفاء وهبي ؟

انت الان تتابع خبر وأخيرا ولأول مره أنكشف السر .. لهذا السبب الخطير أقدم أبو هشيمة على تطليق زوجته هيفاء وهبي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

معلومات جديدة وأسرار تتكشف بالرغم من رغم مرور سنوات كثيرة علي انفصالهما , الا انه ما زالت هناك تساؤلات كثيرة حضرت إلى ذهن الجمهور العربي بعد عرض حلقة الفنان المصري تامر هجرس، مع مواطنته الإعلامية إيناس الدغيدي، في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على شاشة قناة القاهرة والناس.

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الشخصية المدعوة “شيخ الحارة” أكدت أن تامر هجرس قد طارد فنانة لبنانية لأشهر عديدة، بسبب إعجابه الشديد بها ورغبةً منه في أن يكون على علاقة عاطفية معها.

وأضاف شيخ الحارة خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجري نهاية مايو الماضي، بأن عشق وحب الفنان هجرس للفنانة هيفاء وهبي، دفعه للبحث عن أي دور تمثيلي يجمعه معها، حتى حصل على ذلك الدور ومثل معها في عام 2009.



وبالرجوع الى تاريخ تامر الفني فقد مثل مع الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” في فيديو كليب “إنت تاني” والذي حقق نجاحاً كبيراً.



وخلال فترة تعامل الثنائي معاً كانت هيفاء متزوجة من رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة”، مما فتح باب الشك حول أنهما كان على علاقة حب وأن الخيانة هي سبب طلاقها من أبو هشيمة.



وبعد تداول أنباء خيانة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ،انفصلا رسميا عام 2012 ، بعد أن دخلا في خلافات استمرت أكثر من عامين.



وارفقت الأنباء المتداولة بشأن خيانة وهبي لزوجها، بصورة فاضحة تجمع هيفاء وتامر هجرس، وانتقادات واسعة من قبل جمهور منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الأنباء عن العلاقة المتينة والثقة المتبادلة طيلة ما يقارب من ست سنوات بين الزوجين أبو هشيمة وهيفاء وهبي قبل دخول ماهر هجرس، حياة الأخيرة.

وكانت قد صورت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي نهاية عام 2009، أغنياتها “إنت تاني” بطريقة الفيديو كليب، وظهرت في كليبها بشخصية محاربة رومانية تجيد فنون القتال وترتبط بقصة حب مع مدربها المقاتل القوي “أندرو” والذي جسد دوره الفنان تامر هجرس.



الكليب تم تصويره عدة أشهر، في منطقة مدرج بصري جنوب دمشق ، وهيفاء وهبي حينها على ذمة أبو هشيمة، وتدور أحداثه في العصر الروماني بمشاركة 700 موديل بالإضافة إلى مجموعة من الحيوانات المفترسة ما بين النمور والأسود والنسور والثعابين



وتدربت هيفاء طويلاً على بعض الحركات الصعبة على يد مدرب المعارك الشهير أندرو (تامر هجرس) الذي شارك في فيلمي تروي وإبراهيم الأبيض.



الكليب استوحى من فيلم عالمي وكلف أكثر من مليون ونصف المليون جنيه مصري تقريباً ليحصل بذلك على أعلى تكلفة لأغنية في 2009، أغنية “إنت تاني” من كلمات أمير طعيمة والحان رامي جمال .



كما كلفت أغنية كليب “أنت تاني” هيفاء وهبي، دفع ثمن غال من حياتها الخاصة ، والمتمثل بدخولها في خلافات مع زوجها احمد أبو هشيمة، انتهت بطلاقه لها.70895287