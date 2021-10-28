شاهد .. مفاجأة فنية .. الزوجة الرابعة للحاج متولي كانت الثانية في الحقيقة.. تعرف على مونيا الشهيرة بألفت ؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية .. الزوجة الرابعة للحاج متولي كانت الثانية في الحقيقة.. تعرف على مونيا الشهيرة بألفت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشتهرت النجمة الجميلة مونيا بدور ألفت الزوجة الرابعة للحاج متولي في المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي الذي حقق نجاحًا عظيمًا وما زالت الجماهير تشاهده وتستمتع به حتى الأن.

حيث ظهرت مونيا بدور الفتاة الدلوعة التي تسعى للزواج من رجل ثري لكي يُحقق لها أحلامها فقررت الزواج من الحاج متولي المُتزوج من 3 نساء أخريات هن أمينة ونعمة الله ومديحة.92213504

وقد صرحت مونيا في حوارًا سابق لها أنها لا ترى أي مشكلة في أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة بشرط أن يكون عادلًا معهن مثل الحاج متولي وأن تكون الزوجات مثاليات مثل زوجات الحاج متولي.

وقد كشفت مونيا حينها أنها زوجة ثانية لزوجها ممدوح يوسف وأنها غير منزعجة من ذلك وأكدت أن زوجته الأولى صديقة لها وأضافت بقولها: "لا أخجل من كوني زوجة ثانية وإلا لما قلت ذلك".

وبعد سنوات طويلة من زواج مونيا وممدوح انفصلا بشكل رسمي عام 2012 وصرحت في ذلك الوقت أنها سوف تتفرغ لأعمالها الفنية ورعاية أبنائها.

ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلًا حيث تزوجت مونيا مرة أخرى من إياد الدجوي وأُقيم حفل زفافهما بنادي شرطة الجزيرة وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين من بينهم نيرمين الفقي وميرنا وليد وزوجها عمر الدجوي والإعلامية سهير شلبي والإعلامي ممدوح موسى.

وقد أرتدت مونيا فستانًا تم تصميمه خصيصًا لها في لبنان وسافرا العروسان بعد حفل الزفاف إلى تركيا لقضاء شهر العسل.92213504