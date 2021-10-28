شاهد .. دنيا بطمة تثير متابعيها من جديد بفيديو غير لائق بها كـ أم لطفلين..(فيديو)

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تثير متابعيها من جديد بفيديو غير لائق بها كـ أم لطفلين..(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديوهات تخص، دنيا بطمة، خلال إحيائها أحد أعراس عائلة غنية بمدينة طنجة.

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وظهرت بطمة المثيرة للجدل في الفيديوهات التي انتشرت كالنار في الهشيم، وهي ترقص الرقص الشرقي وتتمايل على أنغام “الوحدة ونص” بمؤخرتها البارزة، الأمر الذي جر عليها وابلا من الانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية، الذي استنكروا تصرفاتها وأكدوا أنها أم لطفلتين يجب أن تكون قدوة لهن وليس العكس.

وقد تسبب هذا الفيديو من جديد في إثارة الجدل حول موضوع قوام دنيا بطمة، الذي أصبحت تتباهى به متعمدة في مختلف صورها وفيديوهاتها، لينقسم المتابعون بين مرجح لفرضية لجوئها إلى عملية نفخ إما بواسطة زرع الدهون مباشرة عقب الوالدة أو السيلكون، وبين مرجح لفرضية عدم لجوئها إلى أي عملية واعتمادها على تبان مصنوع من السيلكون كبديل عن الإسفنجي، الذي كانت تعتمده سابقا وعرضها للانتقاد والسخرية.54088115