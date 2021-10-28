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شاهد .. المبلغ خيالي جدًّا...جورجينا رودريغز تحصل على أجر شهري من حبيبها كريستيانو رونالدو رغم ثروتها الكبيره! الرقم سيصدمك

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت إحدى الصحف أن كريستيانو رونالدو يدفع مبلغًا شهريًّا لحبيبته جورجينا رودريغز يصل إلى 100 ألف

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دولار أميركي على الرغم من أنها تحقيقها أموالًا طائلة في عملها كعارضة أزياء

 

وشخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتربعها على أغلفة المجلات المعروفة فثروتها تتخطى الـ 20 مليون دولار حتى عام 2021.47596154

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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