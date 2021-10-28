شاهد .. بإطلالتها الخادشة مع هذا الشاب.. هكذا نسيت كيم كاردشيان تغطية صدرها؟!

انت الان تتابع خبر بإطلالتها الخادشة مع هذا الشاب.. هكذا نسيت كيم كاردشيان تغطية صدرها؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أثناء ظهورها مع احد الرجال، بفستان جريء جداً، أسود اللون من دون غطاء للصدر، ومكشوف الفخذ.

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وتعرضت كيم للإنتقادات الحادة من قبل البعض بسبب اطلالتها الجريئة، بينما أعرب البعض عن إعجابه بها وبإطلالتها.

هذا وأكدت بعض وسائل الإعلام ان ​كيم كارداشيان وحبيبها آنذاك مغني الراب ​راي جاي،​ لا يزالا يحصلان على مبالغ مالية كبيرة مقابل شريطهما الإباحي الذي سرب عام 2007، ويصل إلى 360 ألف دولار لكل منهما.11532061