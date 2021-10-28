اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. بإطلالتها الخادشة مع هذا الشاب.. هكذا نسيت كيم كاردشيان تغطية صدرها؟!

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بإطلالتها الخادشة مع هذا الشاب.. هكذا نسيت كيم كاردشيان تغطية صدرها؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أثناء ظهورها مع احد الرجال، بفستان جريء جداً، أسود اللون من دون غطاء للصدر، ومكشوف الفخذ.

 11532061

 

وتعرضت كيم للإنتقادات الحادة من قبل البعض بسبب اطلالتها الجريئة، بينما أعرب البعض عن إعجابه بها وبإطلالتها.

 

 

هذا وأكدت بعض وسائل الإعلام ان ​كيم كارداشيان وحبيبها آنذاك مغني الراب ​راي جاي،​ لا يزالا يحصلان على مبالغ مالية كبيرة مقابل شريطهما الإباحي الذي سرب عام 2007، ويصل إلى 360 ألف دولار لكل منهما.11532061

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا