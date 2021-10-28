شاهد .. أتذكرون الطفلة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز .. لن تصدق كيف تغيرت ملامحها تماماً

انت الان تتابع خبر أتذكرون الطفلة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز .. لن تصدق كيف تغيرت ملامحها تماماً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الطفلة المصرية جورية حمدي في الموسم الأول من برنامج (ذا فويس كيدز) ونالت شهرة واسعة جدًا.

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اختارت، آنذاك، الانضمام إلى فريق النجم المصري تامر حسني

ووصلت إلى مراحل متقدّمة.

في المرحلة النصف نهائية غنّت (بعد يومين) للنجمة سميرة سعيد

ونال مقطع الفيديو أكثر من ١٠٠ مليون مشاهد.



اليوم، نشرت صورة جديدة لها وتغيّرت كليًا، وبدت أكثر جمالًا وأناقة مما كانت عليه سابقًا.

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