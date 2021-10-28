انت الان تتابع خبر خبر الفنانة شيرين عبدالوهاب الصادم.. يحدث ضجة كبيرة ويتصدر مواقع التواصل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تناقلت وسائل إعلام مصرية و فضاءات التواصل الاجتماعي ، امس الأربعاء ، أنباء تتحدث عن طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسمياً من زوجها الأخير الفنان المصري حسام حبيب .

وقالت الوسائل إن شرين عبد الوهاب تحصلت يوم الأربعاء على أوراق الطلاق من محكمة القاهرة الكبرى عبر محاميها السيد حسام لطفي الذي أشار إلى أن شيرين تسلمت أوراق الطلاق بشكل مباشر .39099372

هذا وفور إعلان طلاق شيرين رسمياً من زوجها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وخاضت في حثياتها وتفاصيلة تداولات كثيرة بحثت سبب الطلاق .

وأرجع عددٌ كبير المدونون على فضاءات التواصل سبب طلاق الفنانة المصرية الشهيرة إلى خلافات مالية مع شريكها حسام حبيب مشيرين إلى عملية نصب .39099372