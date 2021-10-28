شاهد .. أول ظهور لخطيبة بطل مسلسل انت اطرق بابي اتفرج جمالها الخرافي (فيديو)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لخطيبة بطل مسلسل انت اطرق بابي اتفرج جمالها الخرافي (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفل النجم التركي وبطل مسلسل "​أنت أطرق بابي​" ​إسماعيل إيجى شاشماز​ مؤخراً بخطوبته على هاندا أونال في حفل حضره أفراد العائلة والاصدقاء.

27775151

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للممثل الوسيم وخطيبته اللذين احتفلا بحضور زملائهم أيضاً من بينهم النجمة التركية ديميت أوزدمير وبيرك أوكتاي.

ولم تخلو الخطوبة من العادات والتقاليد التركية فقدمت هاندا أونال القهوة المالحة إلى عريسها الا انه لم يستطع تحملها وأبدى رد فعل طريفة جعلت الحاضرين يضحكون.

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم الأتراك، منهم النجمة التركية ديميت أوزدمير، وبيرك أوكتاي.

يُذكر أن الفنان التركي إسماعيل إيجى شاشماز كان قد أعلن انسحابه من المسلسل "أنت اطرق بابي" منذ عدة أسابيع.

ونشر "ستوري" عبر حسابه على موقع "انستجرام"، ودّع فيها فريق عمل المسلسل وعبّر عن محبته للعمل ووصفه بأنه كان تجربة رائعة، واختتم كلامه بشكر خاص للفريق قائلاً: "من حسن الحظ أني تعرفت عليكم ! ولحسن الحظ أنكم موجودون أيها الفريق الرائع".

وجسد شاشماز​ في مسلسل أنت أطرق بابي كاهان العدو اللدود لبطل المسلسل ​كرم بورسين​ الذي يجسد دور سيركان بولات​.

27775151