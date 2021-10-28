شاهد .. تعرف على السبب الاكثر غرابة الذي دفع عادل إمام إلى الضحك يوم وفاة صهره الفنان مصطفى متولي‎‎ | اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر تعرف على السبب الاكثر غرابة الذي دفع عادل إمام إلى الضحك يوم وفاة صهره الفنان مصطفى متولي‎‎ | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

سؤال لطالما ردده البعض ما الذي أضحك الفنان عادل إمام في يوم وفاة رفيق المشوار وزوج شقيقته الفنان الراحل مصطفى متولي، وماذا حدث في كواليس أول ليالي عرض مسرحية "بودي جارد"، بعد رحيل صديق العمر؟.



يوم 5 أغسطس من عام 2000، رحل الفنان مصطفى متولي عن عالمنا، وعقب دخول صديق العمر وشقيق زوجته الفنان عادل إمام إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة، تعرض لموقف مضحك سبق ومر به الزعيم في يوم وفاة والده.39589039

الفنان عادل إمام خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، كشف ما حدث في يوم وفاة الفنان مصطفى متولي، وقال: "في يوم وفاة والدي حدث موقف مضحك، وكنا نصلي عليه في مسجد مصطفى محمود، وبعد

الصلاة خرجنا ولم نجد الأحذية، وكان معنا زوج ابنة خالتي وهو دكتور في جامعة عين شمس، كان مصرًا على البحث عن الحذاء".

وتابع الزعيم: "في يوم وفاة الفنان مصطفى متولي "رحمه الله"، أقمنا صلاة الجنازة بجوار المنزل، ونظرت إلى زوج ابنة خالتي، ووجدته يصلي والحذاء في يده، وضحكت".

موقف صعب جدًا بعد عام من رحيل الفنان مصطفى متولي، جاءت ذكرى وفاته الأولى بالتزامن مع ثاني مواسم عرض مسرحية "بودي جارد"، التي كان قد شارك في موسمها الأول، وعن كواليس تلك الليلة تحدث المخرج رامي إمام في أحد البرامج.

وقال: "أول سنة بعد عرض مسرحية البودي جارد كان موقفًا صعبًا جدًا، ولحظات عصيبة وبالذات للوالد عادل، وكلنا كنا متأثرين جدًا، ولكن الأستاذ عادل الحقيقة قال إيه ذنب

المشاهدين دافعين فلوس للتذاكر، وجايين من آخر الدنيا عشان يتفرجوا على عادل إمام، لن أخذلهم، وصمم أن أقوم بالمسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي، والحقيقة كانت من أصعب الليالي علينا كلنا؛ لأنه بعد المسرحية ما خلصت كلنا انهرنا على المسرح لحظة إقفال الستارة بكينا جميعنا وأستاذ عادل بكى كثيرًا، وفي حياتي لم أره يبكي بهذا الشكل".



وشارك الفنان مصطفى متولي، في أغلب أعمال الفنان عادل إمام، ومنها:أفلام: "الإرهابي، المنسي، سلام يا صاحبي، وشمس الزناتي" ومسرحيات: "الواد سيد الشغال، وبودي جارد".



وقدم العديد من الأعمال الدرامية، ومنها مسلسلات: "بكيزة وزغلول، رأفت الهجان، حياة الجوهري، أم كلثوم، لن أعيش في جلباب أبي، خيوط من ذهب، أوبرا عايدة، هارون الرشيد، عمر بن عبدالعزيز، سامحوني ما كنش قصدي، على بابا والأربعين حرامي، البراري والحامول، حلم الجنوبي، السقوط في الهاوية، الثعلب، وأنا وأنتِ وبابا في المشمش".39589039