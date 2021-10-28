شاهد .. خبر صاعق :ثلاثة أمراض خطيرة سببها ياسمين صبري وهيفاء وهبي .. احذروا من الإقتراب منهما!

انت الان تتابع خبر خبر صاعق :ثلاثة أمراض خطيرة سببها ياسمين صبري وهيفاء وهبي .. احذروا من الإقتراب منهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، دراسة حول تأثير المرأة الجميلة - كالفنانة المصرية ياسمين صبري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي -، على الرجل إذا ما تواجد معها.

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ووأضحت دراسة أجرتها جامعة "فالنسيا" الإسبانية، أن قضاء أكثر من 5 دقائق مع امرأة جميلة، يؤدي إلى ارتفاع معدل هرمون "الكورتيزول" في الدم، مما يؤثر على صحة الرجل لأن الهرمون مسؤول عن الإجهاد للجسد.

ولفت الخبراء إلى أن نظام دماغ الرجل يصاب بالخلل لدقائق وربما لساعات، عندما يشاهد امرأة جميلة، كما يصاب الرجل بعدة أمراض نفسية وجسدية، منها التوتر، والاجهاد، وأمراض القلب.

وفي سياق متصل أكدت دراسة أجرتها جامعة "أوسلو" النرويجية، أن رؤية المرأة الجميلة تماثل تعاطي المورفين.



وأجرت الجامعة تجربة على 30 رجلاً لمعرفة تأثير صور النساء الجميلات على دماغ الرجل، فعرضت عليهم صوراً لنساء جميلات لمدة 5 ثوان فقط، ثم طالبتهم بتقييم جمال كل واحدة.



وفي الجزء الثاني من التجربة، منح الرجال الذين حصلوا على المورفين وجوه النساء التي أعجبتهم علامات مرتفعة، وزادت رغبتهم في مشاهدتهن والنفور ممن لم تعجبهم.



وأوضح الخبراء أن الرجل يتخذ قرارات متهورة عندما يكون بصحبة امرأة جميلة، وذلك نتيجة لتجربة أجريت على 96 فرداً من الشباب والشابات أثناء التزلج، ولوحظ إقدام الشباب على اتخاذ قرارات متهورة ومتسرعة.



فبرغم عدم تشابه أذواق الرجال في تقييم جمال الأنثى، إلا أن أمرًا ثابتًا لا يخضع لهذا التقييم بمرور الزمن، وهو أن هناك تركيبات كيميائية معينة في المخ يمكن تحفيزها أو الحد منها، من خلال مؤثرات خارجية تُشعر الرجل بالسعادة والراحة عندما يرى

امرأة جميلة وجذابة، ومن ثًم يرجع إلى أن الجمال ينشط مراكز المكافأة في المخ وهو ما يعطي نفس الشعور الذي يعقب النجاح في امتحان أو الفوز بمباراة أو حتى تعاطي المواد المخدرة.

كما ذكرت دراسات أخرى أن المرأة الجذابة تسبب للرجل عدة أمراض ما بين النفسية والجسدية، مثل التوتر، والاجهاد، وأمراض القلب.



تبدأ هذه الأمراض بقلب الرجل بسبب زيادة توتره أمامها، خاصة الذين يظنون أنهم ليسوا على القدر الكافي من الشجاعة لمجاراتها، وتصبح المرأة الجميلة مشكلة كبرى بالحياة الاجتماعية لإثارتها مشاعر "الغيرة" لدى النساء وجذبها لإعجاب الرجال.



ووفقًا لمجلة "إكسبيريمونتل" فإنه يقل الأداء الوظيفي للرجال الذين يجالسون نساء جذابات، عمن يجالسون نساء لا يجدونهن جذابات.93392417