اتفرج – إليسا تكشف عن وقوعها في الحب من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تكشف عن وقوعها في الحب من جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة إليسا أنها تعيش قصة حب الآن معبرة عن سعادتها خلال تلك الفترة دون الكشف عن هوية حبيبها.

و قالت : “إذا بدك تعرفي فيه حدا بقلبي، ايه فيه، ومبسوطة، أنا أعيش قصة حب حلوة”.

وحول تكتمها حول علاقتها الشخصية وعلاقات الحب في حياتها، علقت إليسا: “هذه حياتي لخاصة ومش شرط حدا يعرف فيها”

كما كشفت عن علاقتها بوالدها معتبرة أنه كان الخسارة الوحيدة في حياتها ولا تستطيع تخطاها، مشيرة إلى أنها كانت متعلقة به للغاية وتعتبره أفضل صديق لها.

كما أشارت إليسا أن والدها كان يعد صديقها المقرب لها، وكنت تأخذ رأيه في الشعر، موضحة أن تعلقها بوالدها جعلها تريد أن يتمتع شريك حياتا بمثل صفاته وأهمها الحنان، مشيرة إلى أن أزمة وفاته لم تستطيع أن تتخطاها إلى الآن.

وحول مواصفات شريك حياتها، لفتت إليسا إلى أن أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في الرجل بالنسبة لها هي الحنان والكرم فهي لا تحب الرجل البخيل لأنه سيكون بخيل في عواطفه تجاهها وهي شخص معطاء وأنها تركت رجالا كثر بسبب البخل.