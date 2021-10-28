شاهد .. العارضة انجي خوري بإطلالة غريبه وهي بحالة سكر الى جانب كأسها..اتفرج

انت الان تتابع خبر العارضة انجي خوري بإطلالة غريبه وهي بحالة سكر الى جانب كأسها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كثير ما تصدرت العارضة السورية انجي خوري حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غطلالتها التي شكلت نوع كبير من الجرأة والاستفزاز لكثير من جمهورها ومتابيعيها منذ ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات.

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مؤخرا أطلت العارضة السورية انجي خوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام حيث ظهرت بإطلالة جريئة كعادتها.

في التفاصيل ، نسرت انجي خوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها وهي تحتسي الشراب بظهور جريئ مرتدية فستان كشف عن مناطق كثيرة من جسدها.

وتفاعل الكثير من متابيعيها عبر خاصية التعليقات والاعجابات ،مشددين على جمالها وجاذبيتها.

يذكر ان العارضة السورية انجي خوري ، من مواليد عام 1997 بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2018 حيثت تميزت بجاتها ونشرها مقاط فيديو لها تحتوي مشاهد جنسية وإطلالات مثيرة للجدل.

وبدأ اسمها يعلو صفحات مواقع البحث منذ شجارها مع الفنانة اللبنانية قمر بسبب الفنان اللبناني آدم واتهامها لهم بإختطافها وتعذيبها.

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