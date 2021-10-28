شاهد .. لن تصدق ..ضجة كبيرة بسبب صورة قديمة لزوجة الوليد مقداد.. هكذا بدت والسبب!!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ..ضجة كبيرة بسبب صورة قديمة لزوجة الوليد مقداد.. هكذا بدت والسبب!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أحدثت صورة قديمة لزوجة نجم قناة الطيور الوليد مقداد، المدعوة نور غسان، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لسبب صادم.

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في التّفاصيل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ​نور غسان مقداد​ زوجة نجم طيور الجنة ​الوليد مقداد​ قريبة جدا لوجهها.

وتعتبر هذه الصورة نادرة لانه لا يوجد اي صورة لها على صفحاتها الاجتماعية بهذا القرب وبهذا الوضوح لملامح وجهها.

وعلق المتابعون على جمال نور الاستثنائي والطبيعي فهي لا تضع المكياج بكثرة وتعتمد على البساطة في ستايلها كما تغزل كثر بلون عينيها وشكلها بالاجمال.

يذكر ان الثنائي تزوج في شهر آب الماضي في زفاف استثنائي حضره الأقارب والاصدقاء من الطرفين نور والوليد.

من جهةٍ أخرى، يبدو أنّ خلافات عائلة الوليد مقداد قد ظهرت إلى العلن من جديد، حيث نشب الخلاف الأخير بينه وبين أخيه معتصم، فاضطرّ الوالد أن يتدخّل.

في التّفاصيل، نشر نجم طيور الجنة ​الوليد مقداد​، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده في أحد المطارات برفقة عائلته.

ويظهر الفيديو عندما أقدم معتصم المقداد، على تصوير شقيقه الوليد، أثناء تواجده بجانب زوجته نور غسان مقداد، ويعلق قائلاً :”تجلس جانب زوجتك، شكلها متحمكة فيك”.

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