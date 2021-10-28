انت الان تتابع خبر هكذا ظهرت الفنانة ميريام فارس بفيديو جديد معلقة " من الحب ما قتل" اتفرج مع من كانت والذى حظى بأنتباه الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس

​ في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف ومجموعة صور، أثاروا إعجاب المتابعين.

فبدت ميريام عفوية، طبيعية ومرتدية فستان أخضر مع إبنها جايدن، وظهر جايدن يلعب بشعرها بطريقة طريفة.97912116

وعلّقت ميريام على الفيديو: "من الحب ما قتل".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو متسائلين بتعليقاتهم لماذا لم تظهر وجه إبنها: "ليه مش بتنزل وش ابنها الكبير"، وكتب آخر: "الله يخليه".

وكانت إحتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها إبنها الصغير دايف، ونشرت صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تظهر أجواء الإحتفال.

وكتبت ميريام تعليقاً قالت فيه: "صغير البيت صار عمره سنة، الله يقدملك كل الإيام الحلوة ينعاد عليك يا حبيب الماما".97912116