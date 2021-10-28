شاهد .. سخر من عادل امام وهاجم محمد هنيدي و.. هذه قصة النجم الذي اعتزل التمثيل وتمرد على الفن المصري(تفاصيل مثيرة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عُرف بجملته الشهيرة "شفيق يا راجل"، وصاحب الأدوار الكوميدية الأبرع والأكثر جمالاً في المسرح المصري، ولم يكن فنانا بسيطا، بل كان صاحب رؤية ويعرف كيف ينجح ويحصد الضحكات بسهولة من جمهوره، ولذلك أستمر مسرحه نجاحا لأكثر من ثلاثون عام متواصلة، انه الفنان محمد نجم الذي يتعرف "أحداث نت" على حياته الفنية والشخصية من خلال هذه السطور.

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اسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، ولد عام 1944، في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتتلمذ محمد نجم على يد الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وكان مدبولي صاحب الفضل في اكتشاف الكثير من المواهب المسرحية مثل سعيد صالح ومحمد صبحي وعادل امام ويونس شلبي، وكان مدبولي رائدا حقيقيا ومخرجا مسرحيا يدرك بروح الممثل من الذي يحبه الجمهور.

وكانت أولى أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية "موزة و3 سكاكين"، وقدم أول بطولة مسرحية له عام 1970 في مسرحية "حاجة تلخبط" أمام الفنانة نجوى سالم، وفي عام 1971 شارك في أول أفلامه "حياة خطرة"، مع ​نبيلة عبيد​ وصلاح قابيل وحمدي غيث.



وله من الاعمال السينمائية حوالى 14 فيلماً، معظمها في فترة السبعينيات، ومنها أفلام: "صانع النجوم"، "قمر الزمان"، "احترسي من الرجال يا ماما"، و"بمبة كشر"، و"حكايتي مع الزمان" من بطولة وردة و​رشدي أباظة​، عام 1973.

وقرر محمد نجم الابتعاد عن السينما عام 1978، بعد أن شارك في فيلم "من بلا خطيئة"، مع ​ناهد شريف​ ويوسف فخر الدين وسمير صبري، لكنه عاد وشارك في بطولة فيلم "عقلي طار" مع ​محمد عوض​، عام 1994.



اهتم بالعمل المسرحي وأسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية المعروفة باسم "فرقة نجم"، وتعد مسرحية "عش المجانين" عام 1979 العمل الأهم في مشواره، وشهدت نجاحاً كبيراً، وذكر فيها جملته الأشهر "شفيق يا راجل".



وفي حوار صحفي هاجم محمد نجم الممثل المصر عادل إمام، وقال إن مسرحياته لا تستمر لسنوات كما يروج لها، مضيفاً: "لو قام أحد بحساب الفترات التي قدم فيها المسرحيات التي يقول إنها استمرت 10 سنوات سيجد أنها لا تزيد على 10 أشهر".

كما هاجم محمد هنيدي و​محمد سعد​، وقال إنهما لم يقدما أي جديد أو إضافة عما قدّمه نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين، وغيرهم من رواد الكوميديا القدامى.



وأشار الى إنه يرى أن الفن بصورته الحالية "حراماً" بسبب ظهور "العنصر النسائي"، ودعا أن يُنجيه الله منه، وأعلن محمد نجم قرار الاعتزال في العام 2015، بسبب ما وصفه بانتشار العري في الوسط الفني.



وتوفي محمد نجم عام 2019، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاماً.29919560