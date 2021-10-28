شاهد .. اتفرج..ابنة محمد رمضان بإطلالة شبيهه بوالدها تفاجئ الجميع بغنائها معه على المسرح أمام الآلاف.. – فيديو

انت الان تتابع خبر اتفرج..ابنة محمد رمضان بإطلالة شبيهه بوالدها تفاجئ الجميع بغنائها معه على المسرح أمام الآلاف.. – فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت ابنة النجم المصري المثير للجدل محمد رمضان بصعودها معه إلى المسرح وغنائها أمام الآلاف من الجمهور الحاضر، ما أثار بلبلة كبيرة.

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في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان المصري ​محمد رمضان​ وهو يغني اثناء احيائه حفل الخميس الماضي في دبي، ضمن مهرجان “​كل افريقيا​”.

لفت ظهور ابنته لتشاركه الغناء مما اشعل المسرح، فقال محمد رمضان “نحن إفريقيون، ونحن نمبر ون”، لترد وهي تهتف “نحن من إفريقيا”.

مهرجان “كل افريقيا” اقيم من 21 الى 23 تشرين الاول / اكتوبر، وشهد حفلات لنجوم أغاني الراب والهيب هوب في إفريقيا، ومنهم الفريق النيجيري” Fireboy DML “ومن جنوب إفريقيا فريق “Focalistic”، والجامايكي “Shenseea”، إلى جانب الفريق البريطاني” M people” ومغني الراب الصومالي “فريك”.

من جهةٍ أخرى، دخل الفنان المصري محمد رمضان في ورطة كبيرة في حفله المقرّر في 15 تشرين الأوّل، بعد أن قرّر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية منع أمر أساسي في حفلات مصر.

في التّفاصيل، كانت نقابة المهن الموسيقية، قد اتخذت قرار منع الغناء بالفلاش باك، في مجمل قراراتها بعد خضوع رضا البحراوي وحسن شاكوش، لجلسة تحقيق داخل النقابة، على خلفية تراشق بالألفاظ بعد حفل جمع الثنائي مؤخرًا.

حيث اتخذت قرارًا بمنع غناء المطربين على “فلاشة” في الحفلات، وأصبح على كل مطرب لديه حفل غنائي أن يصطحب فرقته الغنائية ويكونوا متواجدين معه بالحفل. وأي مطرب سيخالف قرارات النقابة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.16262183