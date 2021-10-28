اتفرج – انفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى

شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان مصطفى فهمي الانفصال والطلاق غيابياً عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، بعد زواج دام 6 سنوات ولم تقع بينهما طيلة هذه السنوات الستة أي خلافات تذكر.

حيث يرفض مصطفى فهمي يرفض تماماً الحديث عن أسباب الانفصال، حتى أنه لم يفصح عنها لمكتب المحاماة المسؤول عن إدارة أموره القانونية.

ولم يمانع مصطفى فهمي في إعطاء طليقته كافة حقوقها المادية والشرعية.

يذكر أن زيجة مصطفى فهمي من فاتن موسى كانت الثالثة بالنسبة له، فقد تزوج منذ سنوات بسيدة من خارج الوسط الفني، ثم تزوج بعدها من الفنانة رانيا فريد شوقي، قبل أن يتزوج من فاتن موسى.

وتزوجت فاتن موسى من مصطفى فهمي في حفل عائلي بسيط جمع المقربين، ارتدت خلاله فستانا من اللون أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي في عام 2014.