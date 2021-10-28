انت الان تتابع خبر ظهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز بملامح مرهقة..موجة رسالة لكل جمهورها داخل مصر وخارجها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار غياب الفنانة ​ياسمين عبد العزيز​ عن الساحة الفنية ومواقع التواصل الكثير من التساؤلات، وسط أنباء غير مؤكدة عن تدهور حالتها الصحية.

وكانت آخر إطلالة لها، قبل شهر عقب خروجها من المستشفى، بعد أن نشرت صورة برفقة الأطباء الذين أشرفوا على علاجها في سويسرا.

جمهور عبد العزيز تسائلوا عن سرغيابها، وسط تكهنات بتدهور وضعها الصحي من جديد، خاصة وأنها في الآونة الأخيرة، كانت قد تعرضت لمضاعفات عقب إجرائها لعملية جراحية، وهذا ما جعلهم يطرحون العديد من التكهنات، إذا ما كان قد حصل أي أمر طارئ.21532919

وكان عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صورة للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز قيل أنها حديثة وتحديداً بعد تعافيها من أزمتها الصحية وعودتها إلى مصر حيث كانت تتعالج في سويسرا.

وظهرت ياسمين في الصورة على طبيعتها بدون مكياج وملامح مرهقة وهي تلتقط صوراً مع زوجها الممثل المصري أحمد العوضي وشخص آخر.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وجهت رسالة محبة وشكر لجمهورها، بسبب دعمهم الكبير لها بعد إصابتها بمضاعفات خطيرة أثناء إجرائها عملية جراحية في يوليو/تموز الماضي.

وعبرت الفنانة المصرية عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” عن حبها لجمهورها داخل مصر وخارجها، قائلة:”جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً”.21532919