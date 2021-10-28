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شاهد .. الغندورة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة مع كلبها وتفعل هذا الأمر ومتابع : ياريتني مكانه ..اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر “انستغرام” صورة لها مع كلب من نوع “روتوايلر”، وحصدت أكثر من 130 ألف إعجاب وألفي تعليق.

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وأرفقت وهبي الصور بتعليق قالت فيه: “يحب كلاب الروتوايلر أصدقاءهم ويعضون أعداءهم، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي وعليهم دائما المزج بين الحب والكراهية”.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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