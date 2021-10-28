شاهد .. فيديو لـ الفاشينيستا هند القحطاني بإطلالة غريبة قبل الشهرة .. اتفرج كيف كان شكلها

انت الان تتابع خبر فيديو لـ الفاشينيستا هند القحطاني بإطلالة غريبة قبل الشهرة .. اتفرج كيف كان شكلها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا السعودية ​هند القحطاني​، ظهرت فيه قبل الشهرة.

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وبدت هند ولم تتغيّر ملامحها كثيراً، ولا حتى حركاتها، كما أكد الجمهور أنها ما زالت إلى حد كبير تشبه نفسها.

وكانت قد أثارت ردود متباينة بين المتابعين، بعد ظهورها بإطلالة مثيرة بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص.

وبدت هند وقد إرتدت توب مفتوحة كثيراً عند منطقة الصدر بقصة V، كاشفة عنها بطريقة إعتبرها الجمهور غير مقبولة.

كما عبر المتابعون عن غضبهم العارم من تصرفاتها وحركاتها في الفيديو، والتي إعتبرها البعض مستفزة، وفيها الكثير من الإيحاءات الجنسية، وأنها كانت تقصد أن تبرز مفاتنها من خلال إبراز منطقة الصدر عند حديثها.

وإستنكر الجمهور بشكل كبير هذا الفيديو، وتركوا تعليقات، منها “كتير لابسة بصراحة.. خففي خففي عادي ولايهمك”، و “يش لابسة عيني ومتعبة حالك”.62867295