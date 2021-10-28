شاهد .. صاروخ نووي .. جورجينا تخلع ملابسها بالكامل ورونالدو يعبر عن غضبه علنا بعد الفضيحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر صاروخ نووي. جورجينا تخلع ملابسها بالكامل ورونالدو يعبر عن غضبه علنا بعد الفضيحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل صورة جريئة لجورجينا رودريغز، كانت قد نشرتها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، وظهرت فيها بدون ملابس، وتستلقي بطريقة مثيرة، وغطت نصف جسدها بحقيبة يد وضعتها امامها، ورفعت شعرها، ووضعت مكياجا ناعما زاد من سحر إطلالتها.

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وعبر المتابعون، حتى العرب منهم عن اعجابهم بجمالها واطلالتها الساحرة، بينما انتقدها البعض بسبب تعريها الدائم، وخاصة بعد الكشف عن عمليات التجميل والنفخ الذي اجرته جورجينا لتظهر أكثر اثارة.

هذا وكانت قد لفتت جورجينا رودريغز الأنظار مؤخرا بعد ظهورها على غلاف احد المجلات، وكانت ترتدي فستان أحمر مثير مكشوف الصدر والفخذين، نالت بها إعجاب الجميع.

ومؤخرا عبر اللاعب البر تغالي رونالدو عن غضبه بسبب خسارة فريقه مانشستر يونايتد امام فريق ليفربول بخسارة مذلة اعتبرت فضيحة بحق الفريق واللاعب الاسطورة الذي لم يستطع انقاذ الفريق من الهزيمة المدوية، وأكد رونالدو بتصريحاته الغاضبة ان اللوم على اللاعبين فقط لأنهم لم يقدموا واجبهم للجماهير التي ساندتهم.

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