شاهد .. وسامة فاقت الوصف... صورة مسربة لـ ياسمين صبري مع زوجها الأول والجمهور: أحلى من أبو هشيمة (اتفرج)

انت الان تتابع خبر وسامة فاقت الوصف... صورة مسربة لـ ياسمين صبري مع زوجها الأول والجمهور: أحلى من أبو هشيمة (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسربة للفنانة ياسمين صبري من حفل زفافها على زوجها الأول قبل رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري في الصورة المتداولة وهي ترتدي فستان زفاف وتقف مبتسمة وسط زوجها وأسرته.17337343

وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول وهو "محمد"، وأنه طبيب يهوى ممارسة الرياضة، كما أوضحت بأنها تعرفت إليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

وصرحت الفنانة ياسمين صبري وقت ذلك أنها وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح.

وعبرت ياسمين في حينها عن سعادتها مع زوجها، لكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.

واشتعلت الأخبار والشائعات عقب طلاقها من زوجها بعد أن وضعها في اختيار ما بين بيتها وزوجها وابنتها وبين الفن وعملها كممثلة إلا أن ياسمين صبري اختارت نجوميتها وعملها وتخلت عن زوجها وابنتها.

ياسمين صبري نفت بشكل قاطع أن يكون لديها ابنة، وذلك بعد أن وجه لها سؤالاً "هو انتي فعلا عندك بنوتة" فردت: "لا"، وكانت قصة ابنة ياسمين انطلقت بقوة بعد إعلان طلاقها، حيث تردد أن لديها ابنة ولدت في أمريكا وتقيم حالياً مع والدتها في إنجلترا.

وكانت ياسمين صبري احتفلت بزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في أبريل/ نيسان 2020 وتصدر خبر زواجهما اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري قبل ساعات صورة لها بجانب طائرة هليكوبتر عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وحازت الصورة خلال أول نصف ساعة من نشرها على 82 ألف إعجاب وأكثر من ألف تعليق.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان "فرصة تانية"، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي وغيرهم.

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