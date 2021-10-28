انت الان تتابع خبر " سلام مربع " نداء عاجل من محمد هنيدي لكل جمهوره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يواصل الممثل المصري محمد هنيدي الترويج لمسرحيته الجديدة "سلام مربع" قبل عرضها في موسم الرياض، حيث نشر صورًا من كواليس المسرحية مع الفنانة آيتن عامر.

كما أعلن هنيدي عن تفاصيل جديدة حول عرض مسرحيته "سلام مربع"، ووجه رسالة إلى الجمهور السعودي وقال:" ‏نداء جديد.. باب الحجز فتح.. هتشوف اللي عمرك ماشفته في مسرحية سلام مربع في ‎موسم الرياض .. في مسرح بكر الشدي في البوليفارد"، ونشر بوستر المسرحية التي يشارك بها مع الفنانة آيتن عامر.

ووجه رسالة أخرى قائلا:" نداء لكل أهالي السعودية.. موعدنا في الرياض.. 1 نوفمبر القادم.. مفاجأت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا.. مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد".39676888

من جهتها نشرت الفنانة آيتن عامر مجموعة من صور لها من كواليس مسرحية "سلام مربع" مع محمد هنيدي، وشوقت الجمهور أيضا في الرياض وقالت:" معادنا 1 نوفمبر فى موسم الرياض على مسرح بكر الشدى.. البوليڤارد بإذن الله فى انتظاركم"، وعلق محمد هنيدي على الصور في كواليس المسرحية وقال:" استنونا راجعين للمسرح في الرياض.. هنولع الدنيا في مسرحية سلام مربع.. في البوليفارد على مسرح بكر الشدي.. من 1 نوفمبر".

كذلك نشرت الهيئة العامة للترفيه تفاصيل عرض مسرحية محمد هنيدي الجديدة "سلام مربع" في موسم الرياض، وذكرت على حساب "عيشها" على تويتر:" 5 ليالي كلها كوميديا في مسرحية "سلام مربع" مع الفنان الكبير محمد هنيدي.. احجز تذكرتك وعيشها".

ويشارك في المسرحية عدد من النجوم، أبرزهم محمد ثروت وإيمان السيد ومحمد محمود وغيرهم، وهي من إخراج خالد جلال.

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