شاهد .. اقوى مشهد مرعب يحبس الأنفاس : تلتقط بالصدفة صورة للشيطان وهو يقف على حافة سرير حفيدتها !( اتفرج الصور )

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

توسلت جدة مرعوبة للمساعدة بعد أن صورت "شيطان" يقف فوق سرير حفيدتها ، بعد أيام قليلة من سماع صوت الطفلة الصغيرة وهي تحذر دخيلًا غير مرئي بأن "يرحل" من غرفتها.

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وبدأت القصة المرعبة حين قامت توري ماكنزي ، 41 عامًا ، بوضع كاميرا في منزل ابنها بعد شكاوى من أن حفيدتها أمبر ماكنزي البالغة من العمر عامين تتحدث عن شيء غير مرئي يظهر لها في منتصف الليل.

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