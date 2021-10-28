اتفرج – ناهد السباعي تهرب من حفل زفافها

شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي تهرب من حفل زفافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة ناهد السباعي تفاصيل هروبها من حفل زفافها قبل يوم واحد من إقامته في العين السخنة.

وقالت إنها تعاني من عقدة نفسية كانت السبب وراء عدم زواجها حتى الآن وهروبها من حفل الزفاف رغم عقد القران بالفعل.

وروت ناهد السباعي قصة هروبها من الزفاف قبل يوم منه، قائلة: “قلت لماما أنا مش مرتاحة مش عاوزة أروح الفرح بكرة.. يلا نمشي مش عايزة الفرح”.

واوضحت ناهد السباعي عن وقوع بعض المشاكل التي جعلتها تشعر بالخوف وعدم الرغبة في إكمال الزفاف، وقالت: “حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت أن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي. وكان عندي أمال، مكنتش فاهمة بس تيقنت من استحالة أن يتغير الشخص دون إرادته”.

و قالت مازحة: “أنا مش بطيق الراجالة أصلا”.

وأوضحت ناهد السباعي أسباب عدم زواجها حتى الآن قائلة: “لما بحس حد بيقولي جايبن لك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت.

بينما ردت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي قائلة: لم أعترض عندما طلبت مني الهروب من الزواج، رغم أنه تم عقد القران بالفعل، وقلت لها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله.

يذكر أن ناهد السباعي صدمت الجميع بإلغاء حفل زفافها الذي كان مقرر إقامته في العين السخنة، قبل انطلاق الحفل بساعات مع الاعتذار للمدعوين من خلال رسالة على تطبيق “الواتس آب”.