اتفرج – والد ياسمين صبري يستنكر تصريحاته ابنته

شكرا لقرائتكم خبر عن والد ياسمين صبري يستنكر تصريحاته ابنته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكر والد الفنانة ياسمين صبري من التصريحات الأخيرة التي أدلت بها ابنته وأثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

حيث قالت إنه لا يربطها علاقة بوالدها منذ أن كانت طفلة وأنها تربت مع والدتها وجدها وجدتها

ورد والد ياسمين صبري أن الحديث غير صحيح وأنه كان معها طوال فترات حياتها وحتى زواجها.

وتابع: “كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت”.

وأكد أنها كانت تعيش في منزله ولديه كافة أغراضها وصورها، معلقاً:”ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة”.

و أضاف :”أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟”.

وكشف والد ياسمين صبري عن أنها كانت تهرب من جامعتها، وعوقبت بالرفض، حيث قال: كنت أتواجد معها في حفلات تخرجها، حتى وقت وجودها في كلية الإعلام عندما كانت تهرب من الجامعة، وتعاقب، كنت أذهب معها لمقابلة العميدة لتستطيع العودة إلى دراستها.