شاهد .. حقيقة طلاق الحسناء ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة

انت الان تتابع خبر حقيقة طلاق الحسناء ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انشغلت مواقع إخبارية فنية مهتمة بأخبار المشاهير منذ مطلع هذا الشهر بنشر أخبار تتحدث عن طلاق الفنانة المصرية الحسناء ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة .

وحتى هذه اللحظة لم تتوقف عن الظهور الأخبار المنشورة عن الطلاق وهو الطلاق الذي لم يتم تأكيده كما لم تخرج الفنانة أو زوجها لنفيه ما شكل مادة جدل لجمهور الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي .و كان جمهور الفنانة على منصات التواصل قد أشاروا إلى حالة الطلاق غير المؤكدة بوصفها حقيقة واقعة نظراً لتاريخ الزوج أحمد أبو هشيمة مع الطلاق من فنانات كثيرات .52739098

الغريب في الأمر أن تداولات المواقع الإخبارية و المدونين تتزاماً مع حالة استقرار في العلاقة بين الزوجين وهو ما تعكسه الفنانة المصرية بشكل يومي عبر صورٍ تشير إلى أنها مستقره في زواجها من أبو هشيمة.

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