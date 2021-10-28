شاهد .. الفنانة نادين نجيم بإطلالة خادشة بمقميص النوم بدون ملابس داخلية وتذهل عقول المتابعين.. اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة نادين نجيم بإطلالة خادشة بمقميص النوم بدون ملابس داخلية وتذهل عقول المتابعين.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خضعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لأحدث جلسة تصوير أثناء حضورها إحدى الحفلات الخاصة برفقة مصمم الأزياء الشهير زهير مراد، وعدد من أصدقائها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"نادين نسيب نجيم تشعل انستجرام باطلالة مثيرة.

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وبدت "نادين" باطلالة جريئة ولافتة، حيث ارتدت فستان مجسم وقصير أشبه بقميص النوم، باللون الاسود، مكشوف الاكمام وذا فتحة صدر جريئة، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عال باللون الاسود ايضاً، ما عكس انوثتها الطاغية.أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة بسيطة حيث تركت خصلات شعرها تنسدل بانسيابية على كتفيها كما وضعت مكياجاً صاخباً حيث رسمت عينيها بالايلاينر والايشادو الاسود الداكن، وحددت ملامحها بالهايلايتر والكونتور البرونزي، كما وضعت احمر الشفاة والبلاش باللون الوردي ما عكس جمال ورقة ملامحها.

واكملت نادين نسيب اطلالتها بارتداء قلادة واقراط ماسية ما تناغم ستايل والوان اللوك السواريه الذي اعتمدتهآخر أعمال نادين نسيب نجيم.

وكانت اخر اعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" الذي كان يُعرض عبر منصة "اتفرج vip"، حيث لاقى نجاحاً جماهيريا ً كبيراً بسبب تسلسل أحداثه الدرامية ونهايته السعيدة التي أشاد بها الجمهور.مسلسل "صالون زهرة" بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم (نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، لين غرة، رشا بلال، زينة مكي، طوني عيسى) ومن تأليف نادين جابر، إخراج جو.

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