انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة انجلينا جولي تثير ضجة وسط المتابعين وتنافس والدتها بإطلالاتها المختلفة.. بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إنتشرت صورتان على مواقع التواصل الإجتماعي أثارتا ضجة وبلبلة بين المتابعين لإبنة النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت.

إذ بدت إبنتهما تشبه أنجلينا، وتفاعل المتابعون مع جمال الفتاة بالصورتان وتداولوها في صفحاتهم، حيث علق أحدهم: "نسخة عن أنجلينا".12235445

بينما قال آخر، أسنانها تشبه أسنان أبيها براد بيت.

يشار إلى أن جولي أطلت في مهرجان روما السينمائي بدورته الـ16، حيث حضرت عرض فيلمها الجديد The Eternals.

أنجلينا البالغة من العمر 46 عاماً خطفت الأضواء بفستان فضي من Atelier Versace، وبدت مبهرة بلوك الشعر الطويل المنسدل، وماكياجها الناعم جداً والبسيط.

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