شاهد .. منى زكي حرمت العمل مع مصطفى شعبان نهائياً.. لماذا؟؟

انت الان تتابع خبر منى زكي حرمت العمل مع مصطفى شعبان نهائياً.. لماذا؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم يتمكن النجم مصطفى شعبان من اقامة علاقات قوية ومتعددة مع النجمات اللواتي يشاركن معه في اعماله الفنية، وذلك منذ صعوده سلم النجومية، حتى انه اشتبك مع بعضهن، حتى قررن الا يتعاونوا معه مجددًا مهما عرض عليهن من أدوار أو مقابل مادي.

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رغم الصداقة التي كانت تجمع مصطفى شعبان بنجوم جيله، منهم النجمة منى زكي، وتعاونهما في فيلم "مافيا"، الا ان العلاقة بينهما توترت بعد مشاركتهما في بطولة فيلم "احلام عمرنا"، حيث غضبت منى وقتها من طريقة وضع اسمها في تترات العمل السينمائي، كذلك اعلنت ان المشكلة كانت في تعامل مصطفى شعبان بانه نجم العمل وهي تسانده فيه، بينما هي بطلة لافلام كثيرة، وهو ما اثر على دورها، حيث تم اقتصاص مشاهد لها، بالاتفاق بين مصطفى والمخرج عثمان ابو لبن، ولكنهما اعلنا في الصحف وقتها بانها تغيبت عن تسجيل دوبلاج احد المشاهد.وفي أحد اللقاءات الحوارية شددت منى زكي على رفض أي عمل قادم معه وقالت: حرمت اشتغل معاه تاني.

منى زكي بررت موقفها بهذا الغياب بانها طلبت تنفيذ شئ معين في هذا المشاهد، وهو ما لم يحدث، لذا فضلت عدم الحضور، والامر تطور بدرجة أكبر جعلتها تعلن أكثر من مرة في لقاءاتها التليفزيونية انها لن تتعاون معه مرة اخرى.49052031