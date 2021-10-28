شاهد .. النجمة فرح الهادي في أحدث ظهور لها.. نسخة من ليدي جاجا والجمهور في ذهول !صورة

انت الان تتابع خبر النجمة فرح الهادي في أحدث ظهور لها.. نسخة من ليدي جاجا والجمهور في ذهول !صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفاشنيستا الكويتية فرح الهادي صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة جديدة ومختلفة في أحدث ظهور لها.

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وظهرت فرح الهادي بمكياج صارخ قوي كما قامت بصباغة شعرها باللون الأصفر وهو الشيء الذي انعكس عليها وباتت كأنها نسخة من الفنانة الامريكية ليدي جاجا.

وعلقت الهادي على الصور التي نشرتها بالقول:"إطلالة مستوحاة من ليدي جاجا"، وتفاعل الكثير من متابعين فرح على الصورة بين من يمدح جمالها واطلالتها وبين منتقد من محاولة التشبه بفنانات أخريات.



إطلالة فرح الهادي الشبيهة بليدي جاجا لم تكن وحدها المثيرة للجدل فقد ركز متابعيها على تغير في شكلها فقال البعض أنها باتت تستخدم مكياجاً يناسبها، بينما رأى آخرون أنها قد تكون خضعت لعمليات تجميل منحتها لمسات جمالية مختلفة.



من جانب أخر فرح الهادي كانت قد أعلنت قبل فترة وجيزة عن بدء تصوير مشاهدها في مسلسل "بين يديك"، ويشاركها في المسلسل زوجها الفنان عقيل الرئيسي، حيث كانت قد نشرت صورةً وقتها جمعت فريق عمل المسلسل عبر حسابها في "إنستغرام".

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