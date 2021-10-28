شاهد .. الفنانه هند البلوشي بإطلالة عفوية في صورة بدون مكياج أو فلتر.. هل تغيرت؟

انت الان تتابع خبر الفنانه هند البلوشي بإطلالة عفوية في صورة بدون مكياج أو فلتر.. هل تغيرت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهرت الفنانة الكويتية هند البلوشي في فيديو نشرته على حسابها الرسمي "سناب شات" من دون أن تضع أي من مساحيق التجميل أو تستخدم تطبيقات تنقية الوجه الخاصة ببرامج الـ "سوشيال ميديا".

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ونشرت هند الفيديو معلقة عليه "تعمدت ما أحط فلتر علشان تشوفون وجهي وبشرتي بدون فلتر" في خطوة اعتبرها البعض صادمة بالنسبة لفنانة مشهورة حيث أن النجمات يتعمدن الظهور على أكمل وجه.

البلوشي ظهرت بوجه متعب وشاحب ويحتاج إلى عناية وبررت ذلك أن بشرتها تعبت بعد أيام من قلة النوم وتغيير المكياج مع كل مشهد تقوم بتصويره في أعمالها التي تقوم بالعمل عليها.



وقالت هند أنّ وجهها كان خالياً من المسام الواسعة، لكنها باتت تعاني منها حالياُ بسبب المكياج والتعرض للإضاءة القوية خلال التصوير لافتة إلى أنها أطلت بلون شعرها الطبيعي بعيداً عن صبغات.٠

وكان أخر أعمال هند البلوشي مسلسل "هيا وبناتها" إلى جانب عدد من النجوم مثل باسمة أحمد وصمود الكندري ومشاري البلام والمسلسل من تأليف وسيناريو محمد عدنان الربيعان وإخراج خالد راضي الفضلي.

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