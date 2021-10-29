شاهد .. حكم جديد في قضية روان بن حسين وطليقها الذي نقل اليها مرضاً خطيراً..!!

انت الان تتابع خبر حكم جديد في قضية روان بن حسين وطليقها الذي نقل اليها مرضاً خطيراً..!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أنّنا أمام صفحة جديدة من قصة الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين وطليقها.

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فقد أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية خبرا مفاده أنّ القضاء البريطاني أدان روان بن حسين بتهمة مضايقة طليقها، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، وصدر حكم قضائي بحقها.

وأوضحت الصحيفة أن “الحكم صدر بإلزام روان بدفع غرامة قدرها 6500 جنيه إسترليني، لطليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف بتهمة مضايقته كما أمرتها المحكمة بعدم الاتصال بالمقريف أو عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة خمس سنوات”.

وبحسب الصحيفة أيضا فإن “أوراق القضية ذكرت أن روان بن حسين ضايقت زوجها السابق وقامت بتمزيق ملابسه بعد اتهامها له بنقل مرض جنسياً لها”.

واستدعى المقريف الشرطة وقتها إلى شقتهما في هايد بارك جيت وسط لندن، واعتقلت روان، بعد أن وجدت زوجها ينزف من الخدوش على وجهه.

وبعد إطلاق سراح الفاشينيستا الكويتية، أرسلت رسالة نصية له قالت فيها: “أنت مقرف ومثير للشفقة وكاذب”.

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