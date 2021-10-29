شاهد .. دلع. غنج. إثارة. هيفاء وهبي بروب الإستحمام بوضعيات مثيرة دون ملابس .. اتفرج

انت الان تتابع خبر دلع. غنج. إثارة. هيفاء وهبي بروب الإستحمام بوضعيات مثيرة دون ملابس .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور مجموعة صور خاطفة للأنظار لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت هيفا وهبي بكامل عفويتها وجمالها، وهي ترتدي روب الإستحمام، وتجلس على الأرض إلى جانب بوالين، وهي تشرب القهوة.

وعلقت هيفا على المنشور بخفة دمها المعتادية، وكتبت: "Bonjour عالأمور. .ومش Bonjour عالمقهور الغيور".

وأثارت حالة كبيرة من التفاعل عند المتابعين، فعبروا عن إعجابهم الكبير بظهرورها بكامل طبيعيتها، كما أكدوا على جمالها الدائم، كما أثار تعليقها رغبتهم في معرفة من تقصد، كما أكدوا على تأييدهم لكلامها.

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