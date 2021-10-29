شاهد .. مودل آش السعودية تفقد عقول المتابعين وتستعرض خلفيتها بشكل جريء وحركات خادشة وتمنع التعليقات!

انت الان تتابع خبر مودل آش السعودية تفقد عقول المتابعين وتستعرض خلفيتها بشكل جريء وحركات خادشة وتمنع التعليقات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا السعودية ​مودل آش صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تستعرض فيها حجم مؤخرتها، حيث ظهرت بوضعية "القرفصاء"، ولفتت الأنظار الى حجمها الكبير.

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آش منعت التعليقات على الصورة، خاصة بعد أن كانت قد تلقت العديد من التعليقات المسيئة بعد أخر فيديو نشرته أثناء تجولها في الشارع وهي ترتدي تنورة قصيرة وتبعث بالقبلات للمتابعين.



الجدير بالذكر، أن آش تحرص على زيادة عدد المتابعين على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا تتردد بنشر صور تكون موضع جدل وتتسبب لها بالكثير من الانتقادات.

أحدث اطلالات عارضة الازياء السعودية مودل آش ظهرت فيها وهي تقوم بحركة إيحائية بلسانها استفزت البعض واعتبروها قلة أدب لكن مودل آش وكعادتها لا ترد على الانتقادات او التعليقات المسيئة بحقها حتى انها تتجاهلها في معظم الاحيان او تغلق خاصية التعليقات.55181970