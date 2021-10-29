انت الان تتابع خبر قال لها يريد الطلاق ثم غادر.. عروسان ينفصلان في ليلة الدخلة لسبب صادم جدآ ولن تصدق ما الذي فعلته الزوجة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

لم تعرف شهر العسل عروس سعودية أخبرها زوجها الجديد بعد "دقائق" من حفل زفافهما أن زواجهما قد انتهى وانه طلقها، حسبما ذكرت صحيفة جلف نيوز نقلاً عن صحيفة محلية.

ووفق ما ورد رفضت العروس الجديدة التخلي عن هاتفها المحمول. يقول أحد الأقارب إن العروسين ذهبوا إلى غرفة الفندق التي حجزوها ، لكن العروس تجاهلت العريس عندما حاول التحدث معها وتجاهل محاولاته "لتصبح أكثر حميمية". 89805036

امتنعت عن تجاهله لفترة كافية لإخباره ، بعد أن سألها عما كانت مشغولة به للغاية ، لدرجة أنها كانت ترد على رسائل التهنئة من الأصدقاء على هاتفها.

وبحسب ما ورد طلب العريس من عروسه أن تأخذ استراحة من الرد فرفضت ؛ ثم ورد أنه سألها عما إذا كان أصدقاؤها أكثر أهمية منه ، وأجابت بالإيجاب.

بعد الشجار الذي لا مفر منه ، قال لها إنه يريد الطلاق ، ثم غادر.

في البداية ، تمت إحالة قضية الطلاق المرفوعة إلى "لجنة صلح" ، ولكن بعد أن رفض العريس المصالحة ، انفصل الزوجان.

ومن المثير للاهتمام أن صحيفة سياسات تقول إن عريسًا جديدًا آخر في المملكة العربية السعودية سرعان ما طلق عروسه مؤخرًا ، بعد العثور على مسدس في حقيبتها في شهر العسل. 89805036