شاهد .. اتفرج..برسالة مبهجة وإطلالة أنيقة .. النجمة هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها!

انت الان تتابع خبر اتفرج..برسالة مبهجة وإطلالة أنيقة .. النجمة هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة هبة مجدي،مجموعة صور جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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وتألقت هبة مجدي بإطلالة مبهجة، وارتدت ملابس صيفية يغلب عليها نقوشات الورود، وأضافت لمسات جمالية بالميك أب، وعلقت علي الصورة قائلة: “ابحث عن شيء يسعدك حتى لو كنت متعب لان نفسك مهم”.

أحدث أعمال هبة مجدي مسلسل “موسى”، في رمضان الماضي 2021.

وشارك في بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.36191493