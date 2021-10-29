شاهد .. فضيحة مدوية..نقل إليها مرضا جنسيا فإعتدت عليه.. حكم صادم في قضية روان بن حسين وطليقها(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية..نقل إليها مرضا جنسيا فإعتدت عليه.. حكم صادم في قضية روان بن حسين وطليقها(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يبدو أنّنا أمام صفحة جديدة من قصة الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين وطليقها.

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فقد أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية خبرا مفاده أنّ القضاء البريطاني أدان روان بن حسين بتهمة مضايقة طليقها، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، وصدر حكم قضائي بحقها.

وأوضحت الصحيفة أن “الحكم صدر بإلزام روان بن حسين بدفع غرامة قدرها 6500 جنيه إسترليني، لطليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف بتهمة مضايقته كما أمرتها المحكمة بعدم الاتصال بالمقريف أو عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر لمدة خمس سنوات”.

وبحسب الصحيفة أيضا فإن “أوراق القضية ذكرت أن روان بن حسين ضايقت زوجها السابق وقامت بتمزيق ملابسه بعد اتهامها له بنقل مرض جنسياً لها”.

واستدعى المقريف الشرطة وقتها إلى شقتهما في هايد بارك جيت وسط لندن، واعتقلت روان، بعد أن وجدت زوجها ينزف من الخدوش على وجهه.

وبعد إطلاق سراح الفاشينيستا الكويتية، أرسلت رسالة نصية له قالت فيها: “أنت مقرف ومثير للشفقة وكاذب”.

وإغتصاب روان بن حسين كشفت عنه الاخيرة بستوري نشرتها قناة بي بي سي لها، واكّدت فيها ان والد زوجها أقنعها ان والاخير سيتزوجها بعد التخرّج، وهذا ما حصل.

إذ ان روان كانت قد قررت ان تبلّغ عنه، إلاّ أنها تراجعت وتزوّجت رجل الأعمال.

وتجدر الاشارة إلى انّ روان تزوجت عن عمر الـ22 عاما، وأنجبت طفلة تدعى “لونا”، ثم أعلنت إنفصالها عن زوجها بسبب نقله مرض جنسي لها “الورم الحليمي” نتيجة ممارسته الجنس مع بائعات الهوى حسب زعمها.

ثمّ عادت روان وندمت مؤخرًا على هذه التصريحات بسبب ابنتها في حين لم تكن ترتدي خاتم الزفاف.

ونذكر ان روان كانت قد اثارت الجدل بعد انتشار فيديو لها مع الفنان سعد لمجرد، حيث انتشرت الأخبار عن علاقة تجمع الطرفين.

وظهرت روان بن حسين وسعد لمجرد يتبادلان الأحضان والقبلات. الأمر لم يتوقف عند الناشطين على مواقع التواصل، إذ شنّت الاعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان هجوما عنيفا على الفاشنيستا روان بن حسين.

ونشرت العيدان مقطع الفيديو عبر صفحتها الشخصية وهاجمت روان بن حسين بكلماتها. وعلّقت على الفيديو: “روان بن حسين تحضن سعد المجرد بدبي. والله عيب امج توها متوفيه.

انا امي ميته من ٢٠٠٩ للحين حزينه عليها وما احضر لا حفلات ولا عروس وانتي امك متوفيه ماعدى عليها ٧٠ يوم. ثانيا كونك كويتيه وخليجيه من متى نستقبل الرجال بالاحضان و البوس حتى لوتربطنا فيهم صداقه او زماله. مفروض حتى لومستقره بدبي هذا ماينسيج العيب وقبله وفوق كل شي الحرام”.36410687