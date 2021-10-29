شاهد .. كأنها فتاه عشرينية : ست الحسن غادة عبد الرازق أكلت الجو من الكل بالتايجر ..اتفرج!

انت الان تتابع خبر كأنها فتاه عشرينية : ست الحسن غادة عبد الرازق أكلت الجو من الكل بالتايجر ..اتفرج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بكتابة تعليقات الإعجاب.

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يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل “لحم غزال” شاركها البطولة مي سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز».51626251