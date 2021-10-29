شاهد .. بوقاحة غير مسبوقه باربي نجد تخلع كل ملابسها بطريقة إباحية وتثير غضب السعوديين .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير مسبوقه باربي نجد تخلع كل ملابسها بطريقة إباحية وتثير غضب السعوديين .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص بموقع انستغرام، نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية باربي نجد صورة صادمة لها، أثارت بها استياء المتابعين، وخاصة السعوديين، حيث ظهرت شبه عارية مرتدية حذاء فقط، وتجلس بوضعية مثيرة أمام المرآة وعلقت على الصورة: "برمز العنكبوت والشبكة إحتفالا بالهالوين".

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إنهالت تعليقات المتابعين على صورة باربي نجد، وعبروا عن شعورهم بالإشمئزاز من ظهورها العاري، والاستعراض المبالغ فيه، ونسفها للعادات والتقاليد السعودية.

يتعذر ( )عن نشر هذة الصورة المخلة إحتراماً لمتابعينا الكرام31583609