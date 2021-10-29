شاهد .. فنانة مصرية شهيرة تتحدث بحرقة شديدة .. عادل إمام ضيع 9 سنوات من عمري ؟

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة تتحدث بحرقة شديدة .. عادل إمام ضيع 9 سنوات من عمري ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت مجلة سيدتي فيما سبق خبر أثار ضجة كبيرة للفنانة شيرين سيف النصر، بعد أن صرحت وقالت إن تسع سنوات من عمرها الفني قد ذهب خلال تقديمها لمسرحية بودي جارد مع الفنان عادل إمام.

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وأوضحت أن عدداً كبيراً من جمهورها ومحبيها اعتقدوا أنها ابتعدت عن الساحة الفنية، ولكن في حقيقة الأمر أنها قضت ما يقرب من 9 سنوات كانت تشارك خلالها في مسرحية بودي جارد التي كانت آخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام، والذي شارك في بطولتها مجموعة كبير من النجوم والنجمات من بينهم رغدة ولوسي وعدد كبير من الفنانين الذين تعودوا على مشاركة الفنان عادل إمام أعماله المسرحية.

وأضافت شيرين سيف النصر أن هذه المسرحية قد استهلكت الكثير من طاقتها، بالإضافة إلى أنها لم تقم بتصوير المسرحية، وهذا تسبب لها في حالة نفسية سيئة، لذلك لم تتواجد على الساحة الفنية بعدها.17983814