شاهد .. أتذكرون بطلة فيلم عنتر شايل سيفه مع عادل إمام .. لن تصدق كيف تغير شكلها بعد مرور 29 عاما على عرضه - اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر أتذكرون بطلة فيلم عنتر شايل سيفه مع عادل إمام .. لن تصدق كيف تغير شكلها بعد مرور 29 عاما على عرضه - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم أن أغلب المصري الجمهور لا يعرف إسمها ويعرف فقط شكلها، إلا أنها محفورة في الأذهان من خلال دورها الشهير في فيلم الزعيم عادل إمام عنتر شايل سيفه انتاج عام 1983 ، و كان لهذا الفيلم فضلاً كبيراً في معرفة الجمهور بها، وحققت نجاحاً كبيراً وذاع صيتها وشهرتها، ونتكلم في السطور القادمة عن أهم النقاط في حياتها.

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اشتهرت باسم إيفا واسمها الحقيقي يدعي ايفلين محروس شاهين، مواليد 6 يناير سنة 1953 ، عشقت التمثيل منذ الصغر ، وكانت ترغب في أن تكون نجمة سينمائية كبيرة، وبدات إيفا رحلتها مع الفن في بداية الثمانينات من القرن الماضي، من خلال الظهور في عدد من المسرحيات ، ومن هذه المسرحيات كان مسرحية مع النجم الكبير سمير غانم باسم أخويا هايص وأنا لايص.



بعد ذلك استكملت إيفا أعمالها الفنية و ظهرت في العديد من الأعمال، وأبرز تلك الأعمال، هو دورها في فيلم عنتر شايل سيفه عام 1983 ، وفي هذا الفيلم قدمت شخصية فتاة أجنبية من إيطاليا ، مثلت أنها تحب عادل إمام ويكون هدفها الإيقاع به وجعله يشارك في تصوير أفلام اباحية دون علمه.

وطوال المسيرة الفنية للفنانة إيفا قدمت أيضاً عدد من الأعمال المميزة في السينما منها، فيلم عروسة البحر و فيلم جواز عرفي و فيلم انفجار و فيلم تحدي الاشرار و فيلم مسجون ترانزيت، ودراميا لها عدد من المشاركات في عدة مسلسلات ، ومن أبرز أعمالها في الدراما ، مسلسل رحله أبو العلا البشري ومسلسل فيه حاجه غلط و مسلسل صرخة بريء ومسلسل كسبنا القضيه ومسلسل أيام الحب والشقاوة، ومسلسل ونيس وأيامه، و مسلسل ملكة في المنفى، و مسلسل المصراوية.

ومنذ بدء الألفية الجديدة خفت نجم إيفا، وقل ظهورها في الأعمال الفنية، و آخر عمل فني قدمته هو مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا، والذي تم طرحه في سباق مسلسلات رمضان الماضي، وتواجد في البطولة أيضاً الفنانة حلا شيحه وخالد سرحان وجومانا مراد، وخالد أنور وغيرهم من الفنانين.

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