شاهد .. حلاوتك ياملبن : التونسية إيمان العميري عليها طلة تجيب سكتة دماغية.. اتفرج

انت الان تتابع خبر حلاوتك ياملبن : التونسية إيمان العميري عليها طلة تجيب سكتة دماغية.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

إيمان العميري ​هي فنانة تونسية، عُرفت في العالم العربي من خلال مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج “​ستار أكاديمي​”، الذي عرض عام 2008.

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توفي والد إيمان العميري وهي صغيرة، وظلت في كنف والدتها وأشقائها، وعلى الرغم من إلتحاقها بكلية الحقوق والعلوم السياسية التابعة لجامعة تونس المنار، ظلت تحلم بأن تكون نجمة شهيرة.

مشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي” ودخولها عالم الفن

قررت إيمان العميري المشاركة في الموسم الخامس من برنامج “ستار أكاديمي”،

ولكن خطيبها رفض الفكرة تماماً وخيّرها ما بين الإستمرار في علاقتهما أو التقدم للبرنامج، فإختارت حلمها وهو أن تصبح فنانة وتم فسخ خطوبتهما.

لم يحالفها الحظ في “ستار أكاديمي”، فخرجت من البرنامج من مرحلة مبكرة، وإختفت عن الأنظار عدة سنوات، ثم خرجت مجدداً لتشق طريقها في عالم الفن بإصدار أغنية “من زمان” وفيديو كليب “في حياتي” عام 2013.

كما خاضت تجربة التمثيل، من خلال المشاركة في فيلم “خطيب مراتي” مع أحمد سعد وريم البارودي.



وإقتحمت إيمان العميري عالم التقديم، فعملت كمقدمة في عدد من المؤتمرات، منها مجلس الأعمال التونسي في دبي وأبو ظبي، في كانون الأول.

تغيرات جذرية

نقلتإيمان العميريإقامتها إلى دبي، وعادت للساحة الفنية من جديد بصور جريئة، تكشف التغيرات الجذرية في شكلها، مما دفع الكثيرون للتمليح بأنها خضعت لعمليات تجميل، فبدت مختلفة تماماً عن بداياتها الفنية، بعد أن حصلت على قوام منحوت وشعر أشقر، ليتم تشبيهها بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

أثارت الجدل بزعمها بأنها “المهدي المنتظر”

أثارتإيمان العميريجدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو تزعم فيه بأنها “المهدي المنتظر”.



وقالت في الفيديو: “أقسم بالله أنا مش عايزة حاجة .. وأنا المهدي المنتظر .. وأنا جيبت العهد القديم اللي خبوه وردموه .. بدل ما تكونوا انتم اللي تحكموا استعملوكم العبيد حواليهم أنا مش بكذب .. أقسم بالله العظيم أنا بوحد ربنا .. أن بس جيبت سر الدنيا وجيبت العهد”.

وفيما إشتكتإيمان العميريأنها لم تستطع النوم لمدة ثلاثة أيام، بسبب الرسالة التي تلقتها، وشعرت بسببها أن لديها مهمة يجب إنجازها، أقسمت أن ما تقوله هو الحقيقة مؤكدة على أنها لا تتعاطى المواد المخدرة، وأنها تتحدث بكامل وعيها، وأن وحياً نزل عليها برسالة سلام من أجل التوحيد بين الشعوب.70930086