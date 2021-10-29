انت الان تتابع خبر لحظات من الرعب والصدمة عشتها أم وابنتها عندما دق جرس البيت.. ومن خلال كاميرا المراقبة كانت الصدمة التي لم يتوقعها احد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 05:00 صباحاً | (اماني)

عاشت امرأة وابنتها لحظات الرعب في منزلهما بشرق إنجلترا بعدما فوجئت بكائن غريب يدق جرس باب منزلها.

وبحسب التفاصيل فإنه وعندما دققت في كاميرات المراقبة اكتشفت أنه كائن "الحلزون" قد مر من فوق الجرس ما أدى إلى الرنين داخل المنزل.80891780



وذكرت صحيفة "مترو" أن المرأة ليان جينيجس وابنتها قفزا من أسرتهما، بعدما سمعا رنين جرس باب المنزل، وتبين أن الحلزون زحف على الجرس وظهرت حركته ببطء في كاميرا المراقبة.

وأوضحت المرأة: "لقد كنت مرعوبة بعض الشيء أولاً وعندما أعدت تشغيل اللقطات، بدأت في الضحك".

ولفتت إلى أنها وضعت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها وكان الجميع يرسلون إليها رسائل ليخبروها بأن الواقعة كانت مضحكة للغاية.80891780