شاهد .. حفيدة فيفي عبده تخطف الأنظار في ظهورها الأول بجمالها الفتان وبملابسها جريئة! (صور)

انت الان تتابع خبر حفيدة فيفي عبده تخطف الأنظار في ظهورها الأول بجمالها الفتان وبملابسها جريئة! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت حفيدة فيفي عبده الراقصة المصرية المعروفة، الأنظار بأناقتها في كل ظهور لها.

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وتنشر شهد الدسوقي، صورها عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك) في مناسبات عديدة.وتتميز إطلالات حفيدة فيفي عبده، بالأناقة والبساطة في نفس الوقت.

وحتى اختيارات شهد الدسوقي في المناسبات، عبارة عن فساتين ضيقة تُبرز رشاقتها.

ونشرت فيفي عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورةً لشهد وهي تضع قبة التخرج في وسط الجامعة.

وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (الف الف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا احلي شهد الدسوقي في الدنيا).

وتابعت: (ماعندكيش فكرة انا فرحانه جدا ان حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك علي التخرج عقبال ما اشوفك احلي عروسة ان شاء الله).

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