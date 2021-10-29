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شاهد .. إنتهاء علاقة حب تجمع أحمد عز بممثلة لبنانية.. هل هي نادين نجيم؟؟

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الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن كشفت الإعلامية اللبنانية ​نضال الأحمدية​ عن علاقة حب عمرها 6 سنوات تجمع الممثل المصري ​أحمد عز​ بممثلة لبنانية، وأنه هرب منها في ليلة خطوبتهما قبل ساعات، وامتنع عن الرد عليها، علم موقع "الفن" من مصادر خاصة، أن هذه الممثلة متزوجة ومقيمة في مصر، وحرصاً على سمعتها، لن نذكر تفاصيل أكثر عنها.

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ونفت المصادر لموقعنا، المعلومات التي تفيد بأن تكون هذه الممثلة هي ​نادين نسيب نجيم​.

 

في النهاية، نحترم كل شخص وعلاقاته الشخصية، إن كانت قبل الزواج أو بعده.53784113

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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