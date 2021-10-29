انت الان تتابع خبر (الراقصة) على اتفرج قبر الفنانة فيفي عبده ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

‏عبّرت الفنانة فيفي عبده عن سعادتها بالتواجد لأول مرة في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي .

وقد تصدرت فيفي عبده التريند بعد إثارتها الجدل في برنامج نزار الفارس، بسبب تصريحاتها المثيرة عن مهنتها والموت والحياة والسحر. 72390536

حيث سألها عن موقفها من وضع كلمة الراقصة قبل اسمها على اتفرج قبرها، لتردّ عليه قائلةً: ماينفعش، إزاي تحط الراقصة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة.

أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني.72390536