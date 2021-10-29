شاهد .. الوسط الفني مفجوع ..ما هي الحالة الصحية لفيفي عبده بعد الحقنة الخاطئة في ظهرها؟

انت الان تتابع خبر الوسط الفني مفجوع ..ما هي الحالة الصحية لفيفي عبده بعد الحقنة الخاطئة في ظهرها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

سلّطت وسائل إعلام مصرية الضوء مؤخرا على الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده، بعد ظهورها الأخير في مهرجان الجونة السينمائي.

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الحالة الصحية لفيفي عبده لم تكن على ما يرام في الأشهر الماضية، لكنّها قالت في حديث لـ”اليوم السابع”: “أتمتّع حاليا بصحة جيّدة بعد فترة التعب التي عانيت منها على مدار أشهر طويلة بعد أن تلقيت حقنة خاطئة في ظهري أثناء علاج داخل أحد المراكز الطبية”.



وأضافت: أتحضر في خلال الفترة المقبلة لأكثر من عمل فنّي أعود من خلاله إلى الساحة الفنية بعد غياب أكثر من عامين، منذ آخر أعمالي مسلسل “مملكة الغجر” الذي شاركت في بطولته مع الفنانة حورية فرغلي”.

وكانت فيفي عبده قد حلّت ضيفة على برنامج “السيرة” التي تقدّمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عبر قناة DMC، حيث تحدّث عبده عن زوجها الحالي، وقالت: “أنا متزوجة من محمد بقالنا 25 سنة، وسر نجاح الجوازة دي هو التفاهم والاحترام بينا، وهو كان أب حنين لإبنته هنادي وأب لابنتي عزة”.

وتابعت: “كل راجل وله مفتاح ولكن المهم أن الست تحطه تاج فوق راسها، والفشل بيجي من الست مش الراجل، لأن الراجل بيكون طفل صغير، وأنا أكتر حاجة بحبها حاليا هم أحفادي، وهم 3، بنت من عزة وبنت وولد من هنادي، وبتمنى من ربنا يديني العمر بس عشان أكون معاهم”.

وعن فترة مرضها قالت فيفي عبده: “ده أنا وقتها اكتئبت وكنت عاوزة اروح أقعد عند المقبرة بتاعتي وقلت للراجل هناك يدهنها عشان هاروح أقعد هناك شوية عشان أتاقلم مع الناس هناك، قصة مرضي كانت من الحسد لأن أنا كنت في الساحل ورقصت بالكعب

العالي ومتعودة على كده وأخدت عين جامدة، وأنا كده كده ضهري بيوجعني من أيام مسرحية “حزمني يا”، وباخد حقن، وجه الدكتور بدل ما يديني الحقنة في إيدي أدهاني في العصب”.65106064