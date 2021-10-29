شاهد .. اتفرج..شجون الهاجري بوضعية رومانسية مع ممثل كويتي وينظران لبعض بحب.. وتعليق:حبيبي انت

انت الان تتابع خبر اتفرج..شجون الهاجري بوضعية رومانسية مع ممثل كويتي وينظران لبعض بحب.. وتعليق:حبيبي انت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/29 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر الممثل الكويتي محمد العلوي​ صورة رومانسية جمعته بالممثلة شجون الهاجري، عبر حسابه الخاص في انستغرام، وظهرا بوضعية رومنسية، وينظران الى بعضهما بحب،

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ويضع يده على ظهرها، وعلق على الصورة: "شوجي (مع رمز قلب).. هروب" لترد هي عليه في التعليقات "حبيبي انت".

وأ ثارت الصورة الجدل بين المتابعين الذين تساءلوا حول دخول شجون الهاجري وزميلها العلوي في علاقة حب، وتعرضا لإنتقادات حادة، بينما رجح البعض ان الصورة من كواليس تصوير المشاهد التمثيلية في احد المسلسلات.

يذكر ان خلافات حادة حدثت مؤخرا بين شجون الهاجري والاعلامية مي العيدان تبادلا فيها التهم والشتائم، واثارت خلافاتهما الضجة على مواقع التواصل.

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